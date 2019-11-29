تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام النجم الساحلي

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 20:15

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي قبل لقاء النجم الساحلي

استبعد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أربعة لاعبين من قائمته أمام النجم الساحلي.

واكتفى فايلر بوليد أزارو كمهاجم على دكة البدلاء، فيما استبعد مروان محسن.

فايلر استبعد أيضا علي لطفي الحارس الثالث، ومحود وحيد الظهير الأيسر، وجيرالد ودا كوستا الجناح الأنجولي.

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وجاءت دكة بدلاء الأهلي أمام النجم الساحلي كالتالي:

حارس: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم.

الوسط: أليو ديانج – حسام عاشور – أحمد الشيخ.

الهجوم: وليد أزارو.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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