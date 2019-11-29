بالفيديو - في افتتاح مجموعات إفريقيا.. شبيبة القبائل يتخطى فيتا كلوب

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 19:58

كتب : FilGoal

شبيبة القبائل

في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، نجح شبيبة القبائل في حصد 3 نقاط ثمينة على أرضه وبين جماهيره.

وتخطى شبيبة القبائل ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة التي تضم رفقتهما الترجي والرجاء اللذان يلعبان غدا الأحد.

اللقاء لم يشهد فرصا خطيرة عديدة بين الفريقين وإن فرض الفريق الجزائري استحواذه على الكرة.

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وهدف اللقاء الوحيد أتى مع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 66.

توفيق عدادي استغل تمريرة حيث يتمركز على الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية خادعة سكنت في الزاوية الضيقة للحارس نيلسون بونجمان.

الشبيبة تواجد في الصدارة في انتظار الصدام القوي بين الترجي والرجاء على ملعب الأخير.

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شبيبة القبائل فيتا كلوب في إفريقيا

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