تشكيل الأهلي – ربيعة أساسي.. وكتيبة هجومية ضد النجم الساحلي

أجرى ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، تعديلا على تشكيل الفريق لمواجهة النجم الساحلي.

ودفع أحمد فتحي كأساسي أمام النجم الساحلي، فيما سيتواجد محمد هاني على مقاعد البدلاء.

ودفع ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي بـ رامي ربيعة في التشكيل الأساسي لفريقه أمام النجم الساحلي.

الأهلي يحل ضيفا على النجم الساحلي في التاسعة مساءً في ملعب رادس في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ربيعة الذي عان من إصابة في المران قبل الأخير لـ الأهلي، أصبح جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي وهو ما جعل فايلر يدفع به في التشكيل الأساسي.

ويعتمد فايلر على كتيبة هجومية لـ الأهلي بقيادة جونيور أجايي وخلفه الثلاثي حسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.

بينما يشارك محمد مجدي "أفشة" كلاعب وسط مدافع بجانب عمرو السولية، مثلما ظهر أمام الجونة في كل الدوري.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة".

الوسط الهجومي: حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي.

الهجوم: جونيور أجايي.

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