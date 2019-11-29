مؤتمر مدرب مازيمبي: لا أعرف أسلوب لعب الزمالك لكن لا يهم

أكد بامفيل ميهايو المدير الفني لـ تي بي مازيمبي جاهزية فريقه لمباراة الزمالك غدا في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

وتحدث بامفيل ميهايو في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة قائلا: "جاهزون لمواجهة الزمالك حيث استعددنا بشكل جيد ليس فقط لتلك المباراة ولكن لجميع مباريات هذه المجموعة القوية".

وأضاف "بخصوص مباراة الغد سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، أعرف جيدا طريقة لعب فرق شمال إفريقيا لكن لا أعرف كيف يلعب الزمالك لأنهم يمتلكون مدربا جديدا هذا الموسم لكن لا يهم أنا أقوم بإعداد فريقي على الأسلوب الذي سنلعب به".

وأكمل بامفيل "طموحنا في مباراة الغد اللعب بشكل جيد والحصول على نقاط المباراة، هدفنا صدارة المجموعة".

و اختتم تصريحاته عن المصابين في الفريق "رينفورد كالابا سيغيب عن مباراة الغد بسبب المرض بالمالاريا، جاكسون موليكا سيكون متواجدا في القائمة وسيخضع لاختبار طبي قبل بداية المباراة لكن هو بحالة جيدة".

ويحل الزمالك غدا السبت ضيفا على مازيمبي لملاقاته في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

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