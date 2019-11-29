في الدرجة الثانية - الترسانة يجدد الثقة في أحمد كشري ويمنع إذاعة مبارياته

جدد مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق السعيد والمشرف العام على الكرة الثقة في الجهاز الفني والمدرب أحمد كشري رغم الهزيمة من الداخلية بثلاثية دون رد.

وتعد هذه الهزيمة الثانية للترسانة تحت قيادة كشري بعد السقوط أمام جمهورية شبين.

ولكن يأتي تجديد الثقة في كشري وجهازه الفني بعد الفوز في كأس مصر على المريخ بأربعة أهداف لهدف والأولمبي بهدفين دون رد والتأهل للقاء إنبي في دور الـ32.

ويعد كشري هو المدير الفني الثالث للفريق بعد إقالة علاء ميهوب واستقالة مؤمن عبد الغفار.

وقرر مجلس الإدارة منع إذاعة مباريات الفريق فضائيا نظرا لرؤية المنافسين للفريق ما يسهل مواجهة الترسانة.

هذا بالإضافة لرؤية الإدارة أن اللاعبين يتأثرون سلبا بعرض المباريات بسبب الضغط الواقع عليهم.

وخاض الترسانة خمس مباريات حقق تعادلين وخسر ثلاث مرات.

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