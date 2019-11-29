الكشف عن – مورينيو كان على أعتاب تدريب أرسنال قبل توتنام

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 17:35

كتب : FilGoal

مورينيو

قبل أيام قليلة للغاية من قيادته لـ توتنام، كاد جوزيه مورينيو أن يجلس على مقعد المدير الفني لـ أرسنال، حسبما كشفت صحيفة ديلي ميل.

أرسنال أقال الإسباني أوناي إيمري اليوم الجمعة، ليبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد ليخلف المدرب المؤقت فريدي ليونبرج.

صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت في تقرير حصري لها عن اقتراب أرسنال في وقت سابق من التعاقد مع مورينيو ولكن جوش كرونكي مالك النادي فضل إعطاء مهلة جديدة لـ إيمري.

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راؤول سانهيلي المدير الرياضي لـ أرسنال افتتح المفاوضات مع مورينيو، قبل تولي الأخير تدريب توتنام، وجوزيه كان يرغب في المنصب، وفقا للصحيفة البريطانية.

سانهيلي أخطر مالك أرسنال إن مورينيو سيكون مهتما للغاية بتولي مهمة تدريب الفريق، ولكن كرونكي قرر إعطاء مهلة جديدة لـ إيمري.

في النهاية مهلة إيمري انتهت ورحل عن تدريب أرسنال، ولكن مورينيو لم ينتظر ليحط الرحال في ملعب توتنام هوتسبير.

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وبدأ مورينيو مهمته مع توتنام ونجح في تحقيق الانتصار في أول مباراتين له مع الفريق. انتصر أمام وست هام في الدوري الإنجليزي، وأمام أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد توتنام لمواجهة بورنموث يوم السبت في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

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