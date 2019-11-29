مؤتمر جوارديولا: لا أفكر في الفوز بالدوري الإنجليزي.. وسترلينج يتحسن موسما تلو الآخر

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي الحديث عن إمكانية رحيل ميكيل أرتيتا عن فريقه قبل مواجهة نيوكاسل في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

الإسباني تطرق للحديث عن ميكيل أرتيتا المرشح لتدريب أرسنال عقب إقالة أوناي إيمري "لا أستطيع الحديث عن التكهنات، وسوف يسافر مع الفريق إلى نيوكاسل يونايتد".

وعن صراع لقب الدوري الإنجليزي "لا أفكر في الفوز بالدوري الإنجليزي الآن، علينا تخطي ليستر سيتي ومن ثم ليفربول، أعرف أنه لا يجب علينا الخسارة في الوقت الحالي".

وأضاف عن سترلينج: "يتحسن موسما تلو الآخر، ولن أعلق على تفاصيل العقد، أنها مسؤولية الإدارة".

وعن مشاكل الفريق الدفاعية "نحن جيدين على المستوى الدفاعي، نستقبل من فرص قليلة، علينا أن نُحسن بعض التفاصيل الصغيرة لكننا نتلقى أهدافا من فرص وأهداف قليلة".

وتحدث بيب عن مواجهة نيوكاسل في الجولة المقبلة قائلا: "الموسم الماضي فزنا بهدف نظيف منذ موسمين ثم خسرنا الموسم الماضي، أنه اختبار صعب وسنلتقي بعده مع بيرنلي يوم الثلاثاء ثم مانشستر يونايتد".

مانشستر سيتي خسر الموسم الماضي بنتيجة 2-1 على ملعب سان جيمس بارك.

وتابع "سوف نحاول وسنفعل ما بإمكاننا، اليوم سوف نسافر ثم نخوض المباراة في الظهيرة وسنحاول القيام بما يمكننا".

وأضاف "مباراة صعبة أمام مدرب جديد لكنهم يمرون بنتائج جيدة، واعتقد أنهم سيبقون في الدوري الإنجليزي، الفريق قوي بدنيا وسريع في الخط الأمامي، الفريق يواصل على نهج رافائيل بينيتيز".

وتابع "الموسم الماضي أمام نيوكاسل خضنا مباراة سيئة للغاية، والجميع كان يعرف ذلك، بعدها حاولنا ولم نفكر في الفوز بالدوري الإنجليزي حينها أو 14 مباراة متتالية".

وردا على الإصابات "الأمر كما هو، الإصابات الطويلة كما هي، وباقي اللاعبين لائقين".

ويحل مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق 9 نقاط عن ليفربول، فيما يحتل نيوكاسل المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة.

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