رسميا - أستون فيلا يجدد عقد مدربه حتى 2023

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 16:14

كتب : FilGoal

دين سميث - أستون فيلا

مدد نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده مع دين سميث المدير الفني للفريق حتى 2023.

وقاد سميث الفريق إلى العودة للدوري الإنجليزي عقب رحيل ستيف بروس من تدريب الفريق في أكتوبر 2018.

ويقود سميث الثنائي المصري، محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي الموسم الجاري.

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وعلق المدير الفني قائلا "لقد انضممت للفريق في الموسم الماضي وحاولنا وخطفنا بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي".

وتابع " نجحنا في القيام بذلك في الموسم الماضي، ومن الواضح أن التغير الآن إلى المدى الطويل ونريد التأكد من أننا نحاول ونُعيد أستون فيلا إلى ما كان عليه في السنوات السابقة".

ويحتل الفيلانز المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة من 13 مباراة.

ويلتقي سميث في أولى مباريات الفريق بعد التجديد أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، كما قاد الفريق إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وخاض تريزيجيه 13 مباراة تحت قيادة سميث سجل 2 وصنع هدفا في الدوري الإنجليزي.

فيما شارك المحمدي في 39 مباراة سجل هدفا وصنع 5 خلال موسمين.

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