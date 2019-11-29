رسميا - أستون فيلا يجدد عقد مدربه حتى 2023

مدد نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده مع دين سميث المدير الفني للفريق حتى 2023.

وقاد سميث الفريق إلى العودة للدوري الإنجليزي عقب رحيل ستيف بروس من تدريب الفريق في أكتوبر 2018.

ويقود سميث الثنائي المصري، محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي الموسم الجاري.

وعلق المدير الفني قائلا "لقد انضممت للفريق في الموسم الماضي وحاولنا وخطفنا بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي".

وتابع " نجحنا في القيام بذلك في الموسم الماضي، ومن الواضح أن التغير الآن إلى المدى الطويل ونريد التأكد من أننا نحاول ونُعيد أستون فيلا إلى ما كان عليه في السنوات السابقة".

"It's a club that I have a strong affection for." 💜 Four more years for one of our own, Dean Smith! 👊#AVFC #PL pic.twitter.com/rHDP3M3wBe — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 29, 2019

ويحتل الفيلانز المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة من 13 مباراة.

ويلتقي سميث في أولى مباريات الفريق بعد التجديد أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، كما قاد الفريق إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وخاض تريزيجيه 13 مباراة تحت قيادة سميث سجل 2 وصنع هدفا في الدوري الإنجليزي.

فيما شارك المحمدي في 39 مباراة سجل هدفا وصنع 5 خلال موسمين.

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