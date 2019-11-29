في الدرجة الثانية - حمزة الجمل: القناة قدم أفضل مباراة هذا الموسم أمام سيراميكا

أعرب حمزة الجمل المدير الفني لفريق القناة عن رضاه التام عن الأداء الذي ظهر عليه الفريق خلال مواجهة سيراميكا في دوري الدرجة الثانية.

وكان فريق القناة قد حقق التعادل في مواجهة سيراميكا بهدف لكل فريق (طالع التفاصيل).

وقال الجمل "مواجهة سيراميكا هي أفضل مباراة للقناة خلال هذا الموسم، الفريق وصل إلى مرحلة فنية وبدنية جيدة للغاية".

وأكمل الجمل تصريحاته "راض عن كل شيء في المباراة فيما عدا النتيجة التي خرج بها اللقاء، القادم سيكون أفضل في المباريات المقبلة".

وواصل "الفريق يدخل أي مباراة تحت شعار واحد فقط لا غير وهو تحقيق الانتصارات".

ووجه حمزة الجمل رسالة الشكر إلى كل جماهير الإسماعيلية وكامل أطراف المنظومة الرياضية داخل نادي القناة في ظل حرصهم المستمر على دعم الفريق.

القناة رفع رصيده إلى 9 نقاط جمعها من 5 مباريات بعد تعادله الأخير.

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