ليفربول يعلن غياب فابينيو لنهاية العام

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 15:15

كتب : FilGoal

دوري ابطال أوروبا - كلوب - فابينيو

أعلن ليفربول عن غياب لاعب خط وسط الفريق فابينيو حتى نهاية العام الجاري بعد تأكد إصابته في أربطة الكاحل.

فابينيو

النادي : ليفربول

ليفربول

وأشار النادي في بيانه عبر موقعه الرسمي إلى أن اللاعب البرازيلي من المتوقع غيابه لثمانية أسابيع.

وسيقوم فابينيو بإجراء عملية العلاج والتأهيل في مركز تدريب ليفربول ميلوود.

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وأصيب لاعب خط الوسط البرازيلي في لقاء ليفربول ونابولي الذي أقيم يوم الأربعاء في خامس جولات دوري أبطال أوروبا.

وغادر لاعب ليفربول الملعب ووضع قدمه في جبيرة.

ويستعد ليفربول للقاء برايتون في أنفيلد غدا السبت في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وشارك فابينيو في الموسم الجاري في 19 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين.

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ليفربول فابينيو

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