الزمالك: طارق حامد يُعاني من إصابة.. وفحص حاسم يحدد موقفه أمام مازيمبي

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 01:00

كتب : FilGoal

طارق حامد يسجل ويحتفل بهدفه أمام المقاولون

كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك معاناة طارق حامد لاعب وسط الفريق من إصابة أبعدته حتى الآن عن التدريبات الجماعية للفارس الأبيض.

الزمالك يستعد لمواجهة مازيمبي الكونغولي على ملعب الأخير في الثالثة عصرا يوم السبت في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال حمادة أنور: "طارق حامد يخضع في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي لتحديد موقفه من لقاء مازيمبي".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس "اللاعب سيخضع لفحص طبي أخير يوم الجمعة لتحديد موقفه من المشاركة أمام مازيمبي".

وأوضح "طارق حامد يشكو من آلام في العضلة الخلفية منذ عودته من معسكر منتخب مصر، ومعه تقرير طبي من المنتخب بذلك".

وأشار "طارق لم يشارك في التدريبات الجماعية ويواصل التأهيل مع الطبيب".

وأتم "نتمنى بكل تأكيد تواجده معنا ومشاركته أمام مازيمبي".

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