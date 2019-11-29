شديد قناوي: ضياع ركلة الجزاء الطلائع مكافأة إلهية

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 00:22

كتب : FilGoal

أحمد شديد قناوي - جنش - الزمالك - الإنتاج الحربي

أشاد أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الإنتاج الحربي بزملائه بعد التعادل السلبي أمام طلائع الجيش، مساء الخميس في بطولة الدوري.

وصرح قناوي عبر قناة أون سبورت "صادفنا في الفترة الماضية سوء حظ غير طبيعي ويدخل مرمانا أهدافا عجيبة، كان بإمكاننا الفوز في مباراتي بيراميدز وطلائع الجيش".

وأضاف "لقد طالبنا المدير الفني مختار مختار قبل المباراة بأداء ممتعة دون الخوف من الخسارة، فالنتيجة ليست مهمة بقدر الأداء الرجولي".

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وأشار "التعادل نتيجة جيدة في ظل الظروف وطرد مجدي في توقيت صعب، فريق الجيش متكامل، لكن لم يهدد مرمانا سواء قبل الطرد أو بعده".

وتابع "لقد تصدى عامر عامر لركلة جزاء وخرجنا بنقطة، الخبرة جيدة في عدم الاستعجال، فإذا لم نفز من الضروري ألا نخسر".

وواصل لاعب الأهلي السابق "إذا نجح فريق الطلائع في تسجيل ركلة الجزاء لتأثرنا نفسيا ومعنويا، لكن ضياعها رسالة من الله أن المباراة في أيدينا ومكافأة على تعبنا".

وأتم تصريحاته "نتطلع لأداء أفضل في الفترة القادمة، لا يفصلنا عن المركز الثاني سوى ثلاث نقاط، اللاعبون يحتاجون الثقة وستأتي مع المكسب".

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