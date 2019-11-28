مران الأهلي – قرار من عبد الحفيظ.. وتدريبات لـ45 دقيقة فقط

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 22:56

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي قبل لقاء النجم الساحلي

اكتفى ريني فايلر بـ45 دقيقة خاضها الفريق في مرانه الأخير قبل لقاء النجم الساحلي غدا الجمعة على ملعب رادس.

وتفقد فايلر أرضية ملعب رادس قبل انطلاق المران.

ومنع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اللاعبين من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية على هامش المران فيما اكتفى حسام عاشور قائد الفريق بالحديث فقط خلال المؤتمر الصحفي.

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وشهد المران مشاركة رامي ربيعة وأكد طبيب الفريق جاهزيته للقاء النجم بعد تعافيه من الإصابة.

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