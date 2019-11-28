ربيعة يؤكد جاهزيته للقاء النجم الساحلي

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 21:56

كتب : حسام نور الدين

رامي ربيعة - الأهلي

شارك رامي ربيعة مدافع الأهلي في مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا للقاء النجم الساحلي غدا الجمعة.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان ربيعة أصيب في مران الأهلي أمس الأربعاء وحامت الشكوك حول مشاركته في المران الرئيسي لكنه استطاع خوضه.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي: "ربيعة تعافى من الإصابة وهو لائق للمشاركة في لقاء الغد".

ويحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي في ملعب رادس لملاقاته في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية بجوار الأهلي والنجم الساحلي كل من بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني.

طالع أيضا

العراق ينظم خليجي 25

نظرة على منافس الزمالك.. مازيمبي العنيد وسط احتفالاته

الأهلي يطارد رقما لم يحدث طوال تاريخه في إفريقيا

فيديو في الجول – حازم إمام يحكي مذكرات الثعلب الكبير حمادة إمام

نزال الدرعية التاريخي.. تعرف على مكان الفاعلية وموعدها وكيفية حجز التذاكر

الأهلي النجم الساحلي في إفريقيا ربيعة

نرشح لكم

أخر الأخبار

شوقي غريب: صلاح إلى الأولمبياد؟ هل يعقل قول "لا" لأحد أفضل 3 لاعبين في العالم 2 ساعة | مصر
الزمالك: طارق حامد يُعاني من إصابة.. وفحص حاسم يحدد موقفه أمام مازيمبي 2 ساعة | إفريقيا
ضربة قوية.. ديلي ميل: إصابة فابينيو قد تمتد إلى 6 أسابيع 2 ساعة | أوروبا
إيمري بعد خسارة أرسنال: إقالتي؟ أفكر في المباراة المقبلة 2 ساعة | أوروبا
النجم: مواجهة الأهلي ليست مصيرية.. وأفضليته في رادس حرب معنوية 2 ساعة | إفريقيا
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-11-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي في تونس 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك