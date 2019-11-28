ربيعة يؤكد جاهزيته للقاء النجم الساحلي

شارك رامي ربيعة مدافع الأهلي في مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا للقاء النجم الساحلي غدا الجمعة.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وكان ربيعة أصيب في مران الأهلي أمس الأربعاء وحامت الشكوك حول مشاركته في المران الرئيسي لكنه استطاع خوضه.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي: "ربيعة تعافى من الإصابة وهو لائق للمشاركة في لقاء الغد".

ويحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي في ملعب رادس لملاقاته في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية بجوار الأهلي والنجم الساحلي كل من بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني.

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