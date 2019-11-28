جاريدو: مواجهة الأهلي قصة مختلفة.. لن نقبل بأقل من الفوز

تحدث خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي، عن لقاء فريقه المرتقب أمام الأهلي، مشيرا إلى "نبحث عن الفوز ولا غيره".

الأهلي يحل ضيفا على النجم الساحلي في التاسعة مساءً يوم الجمعة في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

مواجهة هي الأولى لـ جاريدو ضد فريقه السابق الأهلي.

وقال جاريدو: "النجم الساحلي استعد جيدا لبطولة دوري الأبطال منذ وقت طويل".

وأضاف في حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي "نمتلك قدرات عالية ومستقبل كبير. خضنا حصص تدريبية كافية ومستعدون للمواجهة".

وتابع "لن نقبل بأي نتيجة أقل من الفوز".

وأكمل حديثه قائلا: "كل مباراة مختلفة ومواجهة الأهلي قصة جديدة مختلفة. نبحث عن الفوز والذهاب بعيدا في البطولة".

وأشار "دوري الأبطال هي أهم مسابقة في إفريقيا. أفضل الفرق فقط تلعب هنا. ونحن نعمل من أجل هدفنا وهو تحقيق اللقب".

واستكمل "النجم فريق يبحث عن الفوز بالألقاب وهذا اللقب على قائمتنا. نرغب في إسعاد جماهيرنا وجعلها فخورة بنا".

وأجاب جاريدو على سؤال (هل تختلف تجربة النجم بالنسبة لشخص يعرف الكثير عن كرة القدم الإفريقية؟) قائلا: "كنت محظوظا في السنوات الماضية حين عملت مع مجموعة من أفضل الأندية في إفريقيا، وذلك مجموعة من أفضل اللاعبين".

وأتم "أعرف أن هذا الموقف يتطلب الفوز. هناك شغف كبير في كرة القدم الإفريقية وبين جمهورها والشعور ليس مختلفا في النجم. أنا سعيد للغاية بوجودي هنا في هذه المغامرة الكبيرة".

وتعاقد النجم الساحلي مؤخرا مع جاريدو لتدريب الفريق، وهو الذي سبق له قيادة الأهلي إلى التتويج بكأس الكونفدرالية 2014.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي من هنا

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