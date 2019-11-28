فايلر: مواجهة النجم الساحلي صعبة لأنها أمام فريق كبير

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 21:23

كتب : حسام نور الدين

ريني فايلر

قال السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي إن مواجهة النجم الساحلي التونسي غدا الجمعة في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية خاصة وأنها تأتي أمام فريق كبير على المستوى الإفريقي.

وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "نسعي لتحقيق الفوز غدا من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات".

وأوضح "الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة دون الالتفات لأية مباراة سابقة. التركيز بالكامل في الوقت الحالي على مباراة النجم".

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وأشار إلى جاهزية اللاعبين التامة لخوض اللقاء بمنتهى القوة.

ويواجه الأهلي فريق النجم التونسي في التاسعة مساء غد الجمعة في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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