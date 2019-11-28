خاص الإسماعيلي يكشف.. حالة واحدة تجعله يترك همام طارق لـ العراق في خليجي 24

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 20:55

كتب : ياسر الشريف

همام طارق

كشف صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي الحالة الوحيدة التي ستجعل فريقه يوافق على انضمام همام طارق لمنتخب بلاده العراق في بطولة خليجي 24.

منتخب العراق يشارك في بطولة خليجي 24 ونجح في الانتصار على قطر في الافتتاح.

ولم ينضم همام طارق لمنتخب بلاده في البطولة، ليتحدث صبري المنياوي عن ذلك قائلا: "نبحث عن مصلحة الإسماعيلي حتى لا يتعرض للضرر".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نُفضل أن يكون لدينا أكبر عدد من اللاعبين الدوليين في منتخباتهم، ولكن في نفس الوقت نبحث عن مصلحة فريقنا".

وتابع "لهذا السبب فضلنا تواجد همام طارق مع الفريق".

وأردف "ولكن نظرا لما يقدمه همام طارق من روح وأداء معنا، بالإضافة إلى العلاقة التي تربط بين مصر والعراق، فأننا سنسمح له للمشاركة مع منتخب بلاده في حالة وصول العراق لنهائي خليجي 24".

وأتم "نُقدر ما يقدمه همام طارق معنا وهو يعد أحد أعمدة الفريق هذا الموسم".

وعبر همام طارق في وقت سابق في تصريحاته مع FilGoal.com عن تمنيه بالتواجد مع العراق في خليجي 24. (طالع التفاصيل)

وتأهل الإسماعيلي لربع نهائي البطولة العربية عقب تخطيه عقبة الجزيرة الإماراتي برباعية دون رد في مجموع المباراتين.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

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في الدوري الإسماعيلي العراق همام طارق

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