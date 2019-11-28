إيمري: إدارة أرسنال تدعمني

أظهر أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال دعم إدارة ناديه له رغم تذبذب النتائج في الآونة الأخيرة.

أرسنال لم يفز في أي مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انتصاره بنتيجة 1-0 ضد بورنموث يوم 6 أكتوبر الماضي في الجولة الثامنة، ومنذ ذلك الحين خسر مرتين وتعادل 3 مرات.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات صحفية: "النادي يدعمني. أعتقد أن النادي مسؤول فيما يخص هذه الجزئية، حقيقة أقدر ذلك".

وأضاف "أشعر بالقوة مع هذا الدعم وأعلم أن مسؤوليتي تتعلق بالعودة مجددا وتغيير هذه الوضعية".

إيمري أشار "نحتاج لاستعادة الثقة، وتحقيق توازن جيد وأن نصبح أكثر تماسكا وتقاربا في الخطوط. لدينا لاعبون جيدون ولكنهم يفتقدون للثقة في بعض المباريات".

وأكمل "أعلم بحاجتنا للتطور وعندما أخسر لا يكون شعوري جيدا. مسؤوليتي استعادة النتائج الجيدة وتحليل الأداء وأن نعمل للوصول إلى أهدافنا".

وأتم "نستقبل الكثير من الأهداف ونحتاج لخلق فرص أكثر. هذا أول شيء تكتيكي أرغب في تغييره".

صحيفة "جارديان" البريطانية كانت قد ذكرت أن نونو إسبيريتو سانتو مدرب نادي ولفرهامبتون يتصدر قائمة أرسنال القصيرة للمدربين المرشحين لقيادة الفريق حال إقالة أوناي إيمري.

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