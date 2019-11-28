بوكيتينو يكسر صمته ويتحدث لأول مرة عقب إقالته من توتنام

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 19:45

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو

كسر ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنام صمته لأول مرة عقب إقالته من تدريب الفريق ووجه رسالة للسبيرز وجماهيرهم ولاعبيه.

ونقلت صيفحة "ميرور" الإنجليزية حديث بوكيتينو الذي قال فيه: "أود أن أشكر جو لويس ودانييل ليفي –مالكا النادي- على منحي فرصة أن أكون جزءا من تاريخ توتنام".

وأكمل "أود أن أشكر كل شخص قابلته في توتنام واللاعبين على العمل سويا خلال خمس سنوات ونصف".

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وأضاف "أخيرا أود أن أوجه شكر خاص للجمهور الذي جعل ذلك النادي عظيما بدعمه الرائع".

وأتم "قدمت أفضل ما لدي لتحقيق أهداف النادي التي طُلبت مني في أول اجتماع مع الإدارة وهذه الأهداف الصعبة كانت تساوي إثارة النجاح، أتمنى لكم الأفضل في المستقبل وأثق إننا سنلتقي مجددا".

وكان توتنام أقال بوكيتينو في التوقف الدولي الأخير وعين بدلا منه جوزيه مورينيو.

أما أفضل إنجاز حققه المدرب الأرجنتيني مع السبيرز فكان التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل الهزيمة من ليفربول بهدفين دون رد.

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