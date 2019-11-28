"ليفربول انتظر وقتك سيأتي".. جماهير فلامنجو تحتفل بالثنائية في ماراكانا

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 11:27

كتب : إسلام أحمد

فلامنجو البرازيلي

احتفلت جماهير فلامنجو البرازيلي بالثنائية التي حققها الفريق الموسم الحالي، لقب الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس، وأرسلت رسالة إلى نادي ليفربول الإنجليزي.

فلامنجو حجز مقعده في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر الشهر المقبل وقد يواجه ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا في المباراة النهائية.

جماهير فلامنجو غنت في مدرجات ملعب ماراكانا الشهير قائلة "ليفربول، انتظر وقتك سيأتي".

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وينتظر فلامنجو معرفة الفائز من مباراة الترجي التونسي بطل إفريقيا والهلال السعودي بطل آسيا لمواجهته في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واحتفل لاعبو فلامنجو باللقب الدوري البرازيلي أمام جماهيرهم في الجولة الـ 35 في مباراة شهدت الفوز على سيارا بنتيجة 4-1.

برونو هنريكي الفائز بجائزة أفضل لاعب في كوبا ليبرتادوريس فاز سجل هاتريك وأشعل صراع لقب الهداف الموسم الجاري بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفا.

واقترب هنريكي من زميله في الفريق وهداف الموسم الماضي جابريل باربوسا الذي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفا، قبل 3 جولات على النهاية.

واحتفل لاعبو فلامنجو باللقب عقب نهاية اللقاء وسط حماس واحتفالات الجماهير بالألقاب رفقة مدربهم البرتغالي جورج جيسوس.

فلامنجو تُوج بلقب الدوري للمرة السادسة في تاريخه وهو اللقب المحلي الأول له منذ 2013 عقب تحقيق لقب كأس البرازيل.

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