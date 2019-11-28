اقترب وائل بدر المدرب العام لفريق كرة السلة بنادي الزمالك من قيادة سبورتنج خلفا لصبري عبد النبي الذي تمت إقالته.

ويلعب الزمالك على تحديد المركزين الثالث والرابع في منافسات دوري المرتبط أمام الأهلي يومي الأحد والثلاثاء المقبلين.

ويسعى سبورتنج لتجهيز فريقه قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين بداية من 10 ديسمبر المقبل.

وقال بدر لـ FilGoal.com: "اقتربت بالفعل من قيادة فريق سبورتنج للسلة في الفترة المقبلة".

وأوضح "حصلت على موافقة رئيس الزمالك بعد محادثة هاتفية بينه وبين عامر حسين رئيس اللجنة الرياضية في سبورتنج".

وأتم بدر تصريحاته "اجتمع اليوم مع مسؤولي سبورتنج من أجل إتمام التعاقد والتوقيع مع النادي".

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