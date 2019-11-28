روبرتسون: لم نكن في أفضل حالاتنا لكن الأمور في أيدينا

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 01:18

كتب : FilGoal

تشيلسي - ليفربول

اعترف أندي روبرتسون مدافع ليفربول بأن فريقه لم يكن في أفضل مستوياته بمباراته ضد نابولي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ليفربول مع ضيفه نابولي بنتيجة 1-1 ليتأجل تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للمواجهة الأخيرة ضد ريد بول سالزبورج.

وقال روبرتسون عبر حسابه الشخصي على تويتر عقب اللقاء: "لم نكن في أفضل حالاتنا أمام نابولي".

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وأضاف "لكن الأمور مازالت في أيدينا".

ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل من أجل العبور لدور الـ16، علما بأن الخسارة بهدف واحد ستجعله يودع البطولة.

فحامل لقب دوري الأبطال فاز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في ملعب أنفيلد، ويحسم التأهل بالمواجهات المباشرة.

ليفربول بات في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني.

فيما ضرب ريد بول سالزبورج شباك جينك بأربعة أهداف لهدف ليحافظ على آماله في التأهل مع الجولة الأخيرة بعد تعادل ليفربول ونابولي.

رصيد الفريق النمساوي ارتفع إلى 7 نقاط في المركز الثالث بينما توقف رصيد جينك عند نقطة وحيدة.

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