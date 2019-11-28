#ليلة_الأبطال - كلوب: موقفنا بات صعبا

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 01:17

كتب : FilGoal

كلوب

اعترف يورجن كلوب مدرب ليفربول أن تأهل فريقه للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لم يعد سهلا، بعد تعادله يوم الأربعاء بهدف لمثله أمام ضيفه نابولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقال الألماني في تصريحات لقناة بي إن سبورتس:"في غرفة ملابس نابولي يشعرون أنهم تأهلوا، وربما هم كذلك فعلا. الكل هنا يظن: يا إلهي، سيكون الأمر صعبا، وهو صعب بالفعل، هذا واضح".

وأضاف حامل لقب دوري الأبطال "الطريقة التي لعب بها نابولي، لم تساعدنا لأنهم سجلوا مبكرا، تمسكوا بخطتهم طول الوقت، كان علينا زيادة الضغط باستمرار".

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وأردف "لم نكن أذكياء لكن ضغطناهم. لم يسعدني أداؤنا في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول. الشوط الثاني كنا أكثر حدة لكن لم تكن الأمور سهلة، دافعوا بقوة. لم تسنح لنا فرص كبيرة، ربما واحدة أو اثنتين. لم يكن ذلك كافيا".

وأتم "لو فزنا اليوم لذهبنا إلى سالزبورج لنفوز، لذا سنلعب للهدف نفسه. أغلقوا الوسط لذا حاولنا من خلال الجناحين. استعجلنا تمرير الكرة داخل منطقة جزاء نابولي".

ويحتاج ليفربول للتعادل أو الفوز أمام مضيفه ريد بول سالزبورج في الجولة الأخيرة ليتأهل للدور ثمن النهائي.

وبعد التعادل مع نابولي، لا يزال ليفربول يتصدر ترتيب المجموعة ورصيده 10 نقاط مقابل 9 لنابولي و7 لسالزبورج ونقطة لجينك.

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