مواعيد مباريات الخميس 28/11/2019 والقناة الناقلة للقاء لاعب مصر في الدوري الأوروبي

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 00:56

كتب : FilGoal

محمد النني - بشيكتاش

تجري الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي يوم الخميس والتي يشارك فيها لاعب منتخب مصر، محمد النني.

ويقود النني فريقه بشيكتاش التركي أمام ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

وتنقل قناة بي إن سبورتس 8 المباراة والتي تنطلق في تمام الساعة 19:55.

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وتقام مباراة وحيدة في الدوري المصري تجمع بين طلائع الجيش والإنتاج الحربي في الجولة السادسة.

وتنطلق الساعة الخامسة مساء وتنقلها قناتا أون سبورت وتايم سبورتس.

طالع مواعيد كافة مباريات الخميس والقنوات الناقلة لها بالضغط هنا

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