مواعيد مباريات الخميس 28/11/2019 والقناة الناقلة للقاء لاعب مصر في الدوري الأوروبي
الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 00:56
كتب : FilGoal
تجري الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي يوم الخميس والتي يشارك فيها لاعب منتخب مصر، محمد النني.
ويقود النني فريقه بشيكتاش التركي أمام ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.
وتنقل قناة بي إن سبورتس 8 المباراة والتي تنطلق في تمام الساعة 19:55.
وتقام مباراة وحيدة في الدوري المصري تجمع بين طلائع الجيش والإنتاج الحربي في الجولة السادسة.
وتنطلق الساعة الخامسة مساء وتنقلها قناتا أون سبورت وتايم سبورتس.
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