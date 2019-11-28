بالفيديو - أياكس يتصدر بإسقاط ليل.. ولايبزيج يحبط بنفيكا

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 00:03

كتب : FilGoal

أياكس

قفز أياكس لصدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا بفوزه يوم الأربعاء على مضيفه ليل الفرنسي بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.

وكرر بطل هولندا تفوقه على ليل بعدما فاز بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب، ورفع رصيده إلى 10 نقاط لينفرد بالصدارة مستغلا تعادل فالنسيا وتشيلسي بنتيجة 2-2 الذي جعل رصيد الأخيرين 8 نقاط.

وسجل حكيم زياش وكوينسي بروميس هدفي أياكس في الدقيقتين 2 و59 وبذلك ودع ليل البطولة رسميا.

أخبار متعلقة

بالفيديو – ميسي لا يرحم دورتموند.. برشلونة ينتصر بثلاثية ليتأهل وإنتر يشعل الصراع شوقي غريب: أهلا بـ صلاح في الأولمبياد إذا أراد ذلك برشلونة يوضح إصابة ديمبيلي همام طارق: تمنيت التواجد مع العراق في كأس الخليج لكن الإسماعيلي يحتاجني

وبذلك فوز أياكس في الجولة السادسة يضمن له تصدر المجموعة والتأهل للدور ثمن النهائي.

ويستضيف أياكس فريق فالنسيا في الجولة السادسة بينما يلعب ليل في إنجلترا ضد تشيلسي.

وفي لايبزيج بألمانيا، فرط بنفيكا البرتغالي في تقدمه على الفريق المحلي بالفوز ليتعادل بنتيجة 2-2 ليعقد موقفه في المجموعة السابعة.

وأحرز لويس ميجيل ألفونسو وكارلوس فينيسيوس هدفي بنفيكا في الدقيقتين 20 و59 ورفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط واستمر متذيلا لترتيب المجموعة.

وظل لايبزيج، الذي سجل هدفيه ايميل فورسبيرج في الدقيقتين 90 و96، متصدرا ورفع رصيده إلى 10 نقاط وخلفه صاحبي الـ7 نقاط، زينيت سان بطرسبرج وليون.

ويستضيف بنفيكا فريق زينيت في الجولة السادسة بينما يحل لايبزيج ضيفا على ليون.

طالع أيضا

برشلونة يدهس دورتموند

شوقي غريب يرحب بوجود صلاح في الأولمبياد

برشلونة يوضح إصابة ديمبيلي

إنريكي: راموس قد يشارك في الأولمبياد

تعادل مثير بين فالنسيا وتشيلسي

أياكس لايبزيج ليل بنفيكا دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإسماعيلي يكشف.. حالة واحدة تجعله يترك همام طارق لـ العراق في خليجي 24 دقيقة | الدوري المصري
قائد ليفربول: أمامنا بطاقة تأهل علينا انتزاعها 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إيمري: إدارة أرسنال تدعمني 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي يُجيب.. هل يرحل عن نابولي لتدريب أرسنال 30 دقيقة | أوروبا
بودكاست في الجول - مذكرات حمادة إمام.. رحلة تاريخية صنعت شعبية الزمالك 49 دقيقة | مصر
كأس العالم للأندية 2019 و2020 حصريا على بي إن سبورتس 55 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك