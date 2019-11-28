بالفيديو - التأهل يتأجل.. ليفربول ونابولي يتعادلان بمشاركة صلاح

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 00:00

كتب : FilGoal

ديان لوفرين - ليفربول - نابولي

الفوز كان يكفي أحدهما من أجل التأهل رسميا إلى ثمن النهائي ولكنهما تقاسما نقاط المباراة واكتفيا بالتعادل.

ليفربول يتعادل مع نابولي بهدف لمثله على ملعب أنفيلد في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بمشاركة محمد صلاح.

البارتينوبي تقدم أولا عن طريق ديريس ميرتينس قبل أن يتعادل المدافع ديان لوفرين لأصحاب الأرض.

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ليفربول بات في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني.

ومحترفنا المصري صلاح عاد للمشاركة مع الريدز بعد غياب للإصابة.

الريدز تلقوا ضربة موجعة بعد مرور 19 دقيقة فقط بإصابة البرازيلي فابينيو، ليدخل جيني فينالدوم بدلا منه.

ودقيقتان فقط مرتا قبل أن يفتتح البلجيكي ميرتينس التسجيل للضيوف، بعدما استغل تمريرة بينية وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس أليسون.

ليفربول فرض سيطرته وواصل ضغطه بحثا عن التعادل ولكنه لم ينجح في صنع خطورة حقيقية واضطر للانتظار حتى الشوط الثاني.

فيرمينو كاد يهز الشباك في الدقيقة 55 ولكن تدخل رائع من كاليدو كوليبالي أبعد الكرة من على خط المرمى بصعوبة.

وفي الدقيقة 65 ارتقى المدافع لوفرين عاليا لركلة ركنية نفذها جيمس ميلنر وأسكنها الشباك معلنا التعادل.

وفي نفس المجموعة ضرب ريد بول سالزبورج شباك جينك بأربعة أهداف لهدف ليحافظ على آماله في التأهل مع الجولة الأخيرة بعد تعادل ليفربول ونابولي.

أهداف سالزبورج سجلها باتسون داكا الذي أصبح أول زامبي يسجل في دوري الأبطال بمسماه الجديد الذي بدأ مع موسم 92-93، وتاكومي مينامينو وهوانج هي تشان، وأخيرا إيرلينج هولاند.

هولاند بات أول لاعب شاب (لم يصل إلى عمر الـ20) يسجل في 5 مباريات متتالية في تاريخ المسابقة الأوروبية.

رصيد الفريق النمساوي ارتفع إلى 7 نقاط في المركز الثالث بينما توقف رصيد جينك عند نقطة وحيدة.

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