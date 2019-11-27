بالفيديو – ميسي لا يرحم دورتموند.. برشلونة ينتصر بثلاثية ليتأهل وإنتر يشعل الصراع

هدف وصناعتان تكفل بهما ليونيل ميسي ليقود برشلونة للانتصار على بروسيا دورتموند وضمان التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وتصدر المجموعة السادسة.

وانتصر برشلونة على دورتموند بثلاثة أهداف لهدف في خامس جولات دوري أبطال في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء في ملعب كامب نو.

سجل أهداف المباراة كل من لويس سواريز وميسي وأنطوان جريزمان في الدقائق 29 و33 و67.

فيما سجل جادون سانشو هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة 77.

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وفي لقاء آخر أقيم في ذات التوقيت فاز إنتر ميلان على سلافيا براج التشيكي بثلاثة أهداف لهدف في ملعب إدين آرينا.

افتتح لاوتارو مارتينيز أهداف المباراة في الدقيقة 19 وقلص أصحاب الأرض النتيجة من ركلة جزاء عن طريق توماس سوسيك في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 81 أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني قبل أن يتمم لاوتارو مارتينيز الثلاثية بهدف آخر في الدقيقة 88.

بتلك النتائج يتصدر برشلونة المجموعة بـ11 نقطة.

ويتساوى إنتر صاحب المركز الثاني مع دورتموند بسبع نقاط لكل منهما وإن كان فارق المواجهات المباشرة يصب في مصلحة الفريق الإيطالي.

وودع سلافيا براج البطولة وفقد فرصة المشاركة في الدوري الأوروبي بعدما تجمد رصيده عند نقطتين فقط.

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برشلونة X دورتموند

بدأ اللقاء بهجوم سريع ومباغت من دورتموند وأرسل أشرف حكيمي عرضية زاحفة من الجهة اليمنى تصدى لها تير شتيجن وحاول متابعتها رافائيل جيريرو ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 22 مرر ميسي بينية إلى سواريز وسجل هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وعقب مرور أربع دقائق فقط اضطر برشلونة لإجراء تبديله الأول بشكل اضطراري بعد إصابة عثمان ديمبيلي وشارك بدلا منه أنطوان جريزمان.

وفي الدقيقة 29 كرر ميسي بينيته إلى سواريز وسدد الأخير في الشباك ليعلن عن أول أهداف برشلونة.

وعقب أربع دقائق أرسل سواريز بينية إلى ميسي الذي سدد بيسراه في الشباك معلنا عن الهدف الثاني للبلوجرانا.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط برشلونة لكن دون فرص حقيقية على مرمى الفريق الألماني.

وكاد دورتموند يسجل هدفا في الدقيقة 60 لكن تير شتيجن تصدى لتسديدة جوليان براندت.

وعقب خمس دقائق مرر ميسي بينية إلى جريزمان الذي سدد مباشرة بيسراه في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للبلوجرانا.

وقلص سانشو النتيجة بهدف في الدقيقة 77 بتسديدة زاحفة جميلة من على حدود منطقة جزاء برشلونة سكنت شباك تير شتيجن.

واستمر الوضع على ما هو عليه حتى نهاية اللقاء بانتصار برشلونة بثلاثة أهداف لهدف.

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