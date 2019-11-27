جوندوجان: يجب أن نكون على أهبة الاستعداد لأي أخطاء من ليفربول

يعتقد إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه يجب أن يكون مستعدا للاستفادة من أي أخطاء يرتكبها ليفربول منافسه في الدوري الإنجليزي، خاصة بعدما أنهى الفريق السماوي مهمة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنجاح.

وضمن مانشستر سيتي التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا رغم تعادله مع ضيفه شاختار دونيتسك بهدف لمثله يوم الثلاثاء ضمن خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وقال جوندوجان في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نحن نواصل التحسن على جميع المستويات، في الدوري الإنجليزي نحن متأخرون بفارق 9 نقاط عن المتصدر، لكننا مستعدون للتعامل مع هذا الموقف".

وأضاف "الدوري الإنجليزي لا يسمح لك بإهدار أي نقطة في ظل المنافسة الصعبة، لذلك يجب ان نكون في قمة التركيز ومستعدون إذا ارتكب ليفربول أي خطأ".

وأكمل "المهم الآن أننا تأهلنا كمتصدرين في دوري الأبطال، هناك مجال كبير للتحسن، والنتائج الجيدة ستأتي بعد ذلك بشكل تلقائي".

جوندوجان كان افتتح التسجيل لسيتي في مطلع الشوط الثاني من المباراة شاختار، قبل أن يدرك البديل مانور سولومون التعادل للضيوف بعدها بـ12 دقيقة.

وصرح جوندوجان قائلاً: "لسوء الحظ تعادلنا في المباراة، لكن المهم أننا حسمنا التأهل وصدارة المجموعة".

وواصل الدولي الألماني "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكن لا يزال أمامنا الكثير للتحسن".

واستطرد "سمحنا لشاختار باللعب، ولم ندافع أمامهم بشكل جيد كما نفعل دائماً، لذلك كافحنا من أجل خلق الفرص".

واستمر "لم يكن أفضل أداء لينا، لكن هذه هي بطولة دوري الأبطال، المسابقة التي يجب عليك أن تكافح في كل مباراة تلعبها بها".

وأتم بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين "علينا أن نتعلم من مواجهة شاختار، وعندما تبدأ مرحلة خروج المغلوب سنكون مستعدين لذلك".

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