يوفنتوس وأتليتكو مدريد.. مواجهة إثبات الذات

يلتقي ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي، مع دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد في مباراة إثبات الذات في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

الأرجنتيني يريد الخروج من نفق النتائج المتراجعة والسلبية في الفترة الأخيرة رغم التدعيمات العديدة، في المقابل يحاول ساري الوصول للشكل الأمثل خططيا ومن ثم إيجاد المساحة التي تقود كريستيانو رونالدو للانفجار الهجومي.

عاد رونالدو "بعبع" أتلتيكو مدريد وثاني أكثر فريق هز شباكه برصيد 25 هدفا بعد إشبيلية، في وقت مناسب ليزيد من قوة ساري الهجمية حتى وإن عاني في الفترة الأخيرة.

ساري قال أمس في المؤتمر الصحفي أن رونالدو البالغ 34 عاما بحالة جيدة تمهيدا للمشاركة بعد غيابه عن مواجهة أتالانتا عقب المشاركة مع منتخب البرتغال في التوقف الدولي والتأهل إلى يورو 2020.

رونالدو أصبح حديث الساعة في الأسابيع الأخيرة بعدما تم استبداله أمام لوكوموتيف موسكو في دوري الأبطال ومن ثم ميلان في الدوري وفي كلا اللقائين فاز يوفنتوس بعد خروجه.

يوفنتوس رغم الأداء السيء إلا أن الفريق يحقق الفوز، مباراة أتالانتا الأخيرة في الدوري أبرز مثال، الفريق عانى طيلة 60 دقيقة ومن ثم خطف الفوز بنتيجة 3-1.

ساري يواصل الاعتماد على 4-3-1-2 لكن الإصابات ما زالت تؤرق السيدة العجوز بعد خروج دوجلاس كوستا وأليكس ساندرو من القائمة.

في المقابل لا بديل لأتليتكو مدريد عن الفوز بعد خسارته الغير متوقعة أمام باير ليفركوزن الألماني الجولة الأخيرة.

دييجو سيميوني يعاني على مستوى النتائج والأداء ولم يجد الشكل المناسب حتى الآن لفريقه الذي تراجعت نتائجه في الفترة السابقة وآخرها التعادل مع غرناطة وتراجع للمركز الرابع.

المشكلة الأبرز هي إصابة ثنائي الدفاع جوزيه خيمينيز وستيفان سافيتش وبدون دييجو كوستا في خط الهجوم.

وتبقى عودة ألفارو موراتا لملعب أليانز ستيديوم تُعيد للاعب ذاكرة موسمين بقميص البيانكونيري حقق فيها ألقاب محلية ووصل إلى نهائي دوري الأبطال قبل العودة لصفوف ريال مدريد من جديد.

موراتا سجل في 7 مباريات متتالية 7 أهداف مع الروخيبلانكوس وإسبانيا، مع عودة البرتغالي الشاب جواو فيليكس عقب تعافيه من الإصابة في الكاحل والتي ستشكل مواجهة برتغالية هجومية أمام كريستيانو رونالدو.

مواجهات سابقة

أتليتكو مدريد عاد في النتيجة في الدقائق الأخيرة أمام يوفنتوس أمام جماهيره في لقاء دور المجموعات.

وسبق للفريقين أن التقيا سابقا في 4 مباريات، الأولى في دور المجموعات 2016 وفاز أتلتيكو مدريد بهدف لأردا توران ومن ثم حسم التعادل نتيجة مواجهة الفريقين في إيطاليا.

اللقاء الثاني جمعهم في ثمن نهائي النسخة الماضية التي شهدت ريمونتادا رونالدو الذي قاد يوفنتوس للفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، بعد الخسارة ذهابا بهدفين نظيفين.

ويحتاج الفريق الإسباني الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل التي حصدها يوفنتوس منذ الجولة الماضية ومشاركة البيانكونيري في الصدارة.

طالع هوية المتأهلين من مباريات اليوم وكيف يتأهل كلاهما للدور المقبل.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية فأن التشكيل المتوقع للمواجهة سيكون كالآتي

يوفنتوس

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزني

الدفاع: خوان كوادرادو - ليوناردو بونوتشي - ماتيس دي ليخت - ماتيا دي تشيليو

الوسط: سامي خضيرة - ميراليم بيانيتش - بلايز ماتويدي

أمامهم: رودريجيو بينتانكور

الهجوم: جونزالو هيجواين - كريستيانو رونالدو

أتليتكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كيران تريبير - فيليبي - يان هرموسو - رينان لودي

الوسط: ساؤول - توماس بارتي - هيكتور هيريرا - كوكي

الهجوم: ألفارو موراتا - فيتولو

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