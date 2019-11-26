فرانس فوتبول تزعم.. ميسي راسل نيمار: تعال.. سأرحل وستخلفني

لم يكن أيقونة برشلونة مصدقا ما حدث في أنفيلد، أبعد التغلب على هذا الفريق في كامب نو بثلاثة أهداف نسقط بهذا الشكل! كيف لنا أن نستعيد هذه الكأس التي لم ينازعنا فيها أحد منذ سنوات؟

نيمار النادي : باريس سان جيرمان ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

كان ليونيل ميسي في قمة الإحباط، فبعدما كان برشلونة قاب قوسين أو أدنى من نهائي سيكون فيه المرشح الأوفر حظا دون شك أمام توتنام أو أياكس، سحقه ليفربول برباعية تاريخية.

بحث أسطورة الأرجنتين عما يثلج صدره، فكر في رفيق الأمس، استعاد الأيام الخوالي التي هيمنا فيها على قارة بأكملها.

فأرسل إليه.

وفقا لما زعمته صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية.

فقالت إن ميسي فور انتهاء السقطة التاريخية أمام ليفربول بعث برسالة عبر WhatsApp يطلب فيها من صديقه أن يعود مرة أخرى إلى برشلونة.

فتشير إلى أن ميسي كتب لنيمار "معا فقط سنفوز بدوري الأبطال. أريد عودتك. خلال سنتين سأرحل وستبقى وحيدا، تستطيع أخذ مكاني".

في 2015، بوجود نيمار، وحضور لويس سواريز، وقيادة شابي هيرنانديز وتألق داني ألفيش، لم يقدر فريق على رفاق ميسي، برشلونة اكتسح كل منافسيه ليظفر باللقب القاري.

لكن البرازيلي أراد أكثر من زعامة أوروبا، كان يسعى لعرش العالم، وفي وجود ميسي معه في برشلونة، رأى أنه لن يقدر على الوصول للمركز الأول، وفقا لما ذكرته تقارير بعد رحيل نيمار عن برشلونة واتجاهه صوب عاصمة النور، باريس.

تبدل الحال، وشعر نيمار أنه أخطأ، أراد العودة منذ أشهر، لعل كلمات ميسي هزته، لكن بعد إنفاق 222 مليون يورو لانتدابه من كاتالونيا، الاستغناء عنه لن يكون سهلا أبدا.

عانى برشلونة في دوري الأبطال منذ رحيل نيمار، ومع باريس لم يستطع الأخير مجاراة عمالقة القارة العجوز.

ربما سيجتمع النجمان مجددا عما قريب.

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