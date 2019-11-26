سلة - سبورتنج يدعم فريق السيدات بمحترفة أمريكية استعدادا لبطولة إفريقيا

نجح فريق سبورتنج السكندري في ضم لاعبة أمريكية محترفة أخرى استعدادا لبطولة إفريقيا لأندية السيدات المقرر إقامتها في القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا للأندية في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل على صالة استاد القاهرة بمشاركة الأهلي وسبورتنج بجانب 10 فرق أخرى.

وضم سبورتنج آشلي موريسيتي التي تبلغ من العمر 24 عاما والتي تلعب في منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة WNBA.

وسبق لآشلي أن لعبت في دوري الجامعات الأمريكي لجامعة بيردو قبل أن تنتقل إلى نادي واشنطن ميستكس في الدوري الأمريكي.

ويضم سبورتنج محترفة أمريكية تدعى شاونتا دير وتشارك مع الفريق من بداية الموسم.

وبذلك يضم سبورتنج 2 محترفين خلال بطولة إفريقيا للأندية التي لم يسبق لأي فريق مصري الوصول للمباراة النهائية.

ومن المقرر أن يدعم الأهلي صفوفه بمحترفة أخرى بخلاف شاكيلا نان اللاعبة الأمريكية المجنسة لصالح منتخب لبنان.

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