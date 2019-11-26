كشف محمد عبد المطلب نائب مجلس إدارة اتحاد كرة السلة المصري عن رفع شكوى الزمالك ضد حكام مواجهة الاتحاد السكندري في دوري المرتبط للجان المختصة لاتخاذ القرار اللازم.

وقال عبد المطلب في تصريحات لـ FilGoal.com: "بالفعل تقدم الزمالك بشكوى رسمية ضد حكام اللقاء وتم دفع الرسوم المستحقة لتلك الشكوى".

وكان الزمالك قد تقدم بطلب رسمي بإعادة مواجهة الاتحاد السكندري في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط بسبب خطأ الحكم في احتساب 14 ثانية بدلا من 24 لحيازة الزمالك.

وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد السكندري بنتيجة 94-91، وكان الزمالك متقدما وقت الواقعة 89-88.

وأضاف عبد المطلب "تم تحويل الشكوى إلى لجنة المسابقات والحكام لمناقشتها لرفع قرارهم إلى مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب".

وتابع نائب اتحاد السلة "في الأغلب سيكون القرار اليوم الثلاثاء سواء بالموافقة أو الرفض".

وبالحديث عن موقف مباراة الإياب أوضح عبد المطلب "ستقام المباراة سواء أعلن القرار قبلها أو بعدها".

وتقام في السادسة مساء اليوم الثلاثاء مباراة الإياب بين رجال الزمالك والاتحاد السكندري.

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