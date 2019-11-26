بيولي يُبرر استخدام لاعبي ميلان الهواتف في غرفة الملابس

برر ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان الإيطالي استخدام لاعبي الفريق الهواتف المحمولة قبل مواجهة نابولي، وأبدى تفهمه لردود أفعال الجماهير الغاضبة.

وانتشرت مقاطع فيديو لثلاثي الفريق، أنتي ريبيتش وفرانك كيسي ولوكاس بيليا يستخدمون الهواتف المحمولة في غرفة خلع الملابس قبل بداية اللقاء.

بيولي تحدث لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" قائلا: "أُدرك أن الصورة الأخيرة قد أدت لردود أفعال غاضبة، لكن عليّ أن أكون أول من يغضب إذا كان اللاعبين يستخدمون الهواتف لإرسال الرسائل أو إجراء محادثات قبل مباراة كبيرة".

وتابع "الآن لا أريد أن يأخذ الأمر أكبر من حجمه".

وأضاف "اللاعبون يستخدمون تطبيقا عير هواتفهم لدراسة الخصم".

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن المدير الفني كان يستخدم تطبيقا أثناء تواجده مع فيورنتينا يتيح للاعبين استخدام الهواتف لدراسة الخطط ومتابعة الخصم.

وأكمل مدرب إنتر السابق "استخدام الهواتف متاحا في غرف الملابس قبل المباراة، لأن اللاعبين يستخدمون الموسيقي قبل النزول لأرضية الملعب".

وأردف "وهناك أيضا تطبيقا مُحدّثا بفيديوهات الخصوم التي نلتقيها وهو أداة مفيدة نتابع من خلالها تحركات وطرق لعب الخصم، وهي طريقة أخرى لتحضير المباريات".

ميلان تعادل مع نابولي بهدف لكل فريق في الجول الـ 13 ظل بها في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة.

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