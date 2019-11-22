أونانا: الأندية لا تثق في الحراس سود البشرة

زعم أندري أونانا حارس مرمى أياكس أمستردام، أن سود البشرة يجدون صعوبات كبيرة في مركزه.

أونانا قاد أياكس لثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، وتألق بشدة في دوري أبطال أوروبا وصولا للدور نصف النهائي، لكنه لا يرى المهمة سهلة على أمثاله من ذوي البشرة السوداء.

وصرّح أونانا: "الأندية لا تثق في حراس المرمى سود البشرة، هذه حقيقة، دققوا في الأمر، لست أنا من يقول ذلك".

وأضاف: "لا يوجد الكثير من حراس المرمى سود البشرة في الأندية الكبيرة، والناس يمتلكون انطباعا بالفعل أن حارس المرمى الأسود غير آمن أو يرتكب أخطاء عديدة".

وأتم الدولي الكاميروني: "علينا تغيير ذلك، ليس من السهل أن تصل للمستوى العالي عندما تكون أسود البشرة. لا أعتقد أن لون البشرة أمر مهم، أنا حارس مرمى في نهاية الأمر".

ويعتبر أونانا (23 عاما) أحد خريجي أكاديمية برشلونة، ويلعب في أياكس منذ 2016.

اقرأ أيضا:

حلم طوكيو - جنوب إفريقيا تنتفض وتقتنص بطاقة التأهل الثالثة على حساب غانا

حوار – فايلر: من حق جماهير الأهلي الحلم بإفريقيا.. وأتعامل بميزان العدل

الأهلي: ميزانيتنا بلغت 2 مليار والفائض 322 مليون جنيه

مؤتمر كلوب: إصابة صلاح لم تتفاقم ولكنها موجودة.. ولا نفكر في سباق اللقب

بيان رسمي – إعمالا بمبدأ المساواة.. المصري يطلب زيادة عدد جماهيره إفريقيا