هازارد: وزني زاد في الصيف بسبب طبيعة جسدي

أكد إيدن هازارد لاعب ريال مدريد صحة التقارير التي تحدثت عن زيادة وزنه عند انضمامه إلى فريقه الحالي.

وصرّح هازارد عند سؤاله عن زيادة وزنه: "هذا حقيقي، لن أخفي ذلك".

وأكمل في حديثه لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "عندما أكون في إجازة، فإنني أكون في إجازة بحق، قد يزيد وزني 5 كيلوجرامات".

وأوضح: "جسدي يكتسب الوزن الزائد سريعا، لكني أخسر الوزن سريعا أيضا لو ركزت على ذلك".

وأضاف: "عندما كنت في الثامنة عشر من عمري بلغ وزني 72 أو 73 كيلوجراما، وبعد أن زادت كتلتي العضلية بات وزني 75 كيلوجراما".

وأتم: "في يوم سيئ، يزيد وزني إلى 77 كيلوجراما. وخلال الصيف الماضي وصل وزني إلى 80 كيلوجراما، لكني خسرت هذا الوزن الزائد في ظرف 10 أيام".

وسجل هازارد هدفا واحدا في 11 مباراة رسمية خاضها مع ريال مدريد هذا الموسم حتى اللحظة.

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