قائمة برشلونة – غيابات عديدة في الدفاع أمام ليجانيس

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 19:47

كتب : FilGoal

سيميدو - بوسكيتس - برشلونة

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، عن قائمة فريقه التي تواجه ليجانيس.

برشلونة يحل ضيفا على ليجانيس في مدريد بالجولة 14 للدوري الإسباني غدا السبت.

وشهدت القائمة المسافرة إلى العاصمة استدعاء 20 لاعبا، مع وجود عدة غيابات في صفوف الفريق.

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ويبتعد سيرجي روبيرتو للإيقاف، فيما تُغيّب الإصابة كلٍ من كليمنت لونجليه، وجوردي ألبا، ونيلسون سيميدو.

ليضطر فالفيردي إلى استدعاء الشبان: رونالدو أراوخو، وموسى واجي، وداني مورير، وجان كلير توديبو.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن مُطارده ريال مدريد.

فيما يحتل ليفانتي المركز 20 –الأخير- برصيد 6 نقاط من انتصار وحيد.

قائمة برشلونة لمواجهة ليجانيس:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو

الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو - جان كلير توديبو – موسى واجي – داني مورير – فيربو جونيور

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج – كارليس ألينيا – أرتورو فيدال

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – أنسو فاتي – كارليس بيريز

اختر تشكيل برشلونة المثالي لتجنب مفاجأة ليجانيس

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