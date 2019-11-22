مورينيو: عندما وصلت إلى يونايتد كان فريق الشباب هبط من الدوري

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنام مجددا إنه يحب المساعدة في تطوير اللاعبين الشباب وذلك ردا على ما يقال حول رغبته المستمرة في ضم اللاعبين أصحاب الخبرات فقط.

وقال مورينيو لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية: "هناك أندية أفضل من غيرها في تهيئة الظروف للاعبين الشباب".

وأكمل "على سبيل المثال عندما وصلت إلى مانشستر يونايتد كان فريق تحت 23 عاما هبط من الدوري والسبب في ذلك هو أن الجودة ليست متاحة".

وأضاف "أين كانت الجودة؟ لذا بدأت في جلب اللاعبين للفريق الأول من خلال إشراكهم في الجولة التحضيرية ضد فرق كبرى مثل ريال مدريد وليفربول وميلان، هذا هو الجيل الذي يملك إمكانيات أكثر من جيل آخر".

وأتم "كل مدرب يريد أن يدفع باللاعبين الشباب إن كانت الإمكانيات موجودة وحينها أصبح سعيدا جدا بمساعدتهم على تصدر المشهد".

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