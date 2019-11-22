مدرب غانا: أشكر جمهور مصر.. وخسرنا بسبب خوف اللاعبين من الانتقادات

وجه إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي الشكر لجمهور مصر على مساندة فريقه خلال مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وخسر منتخب غانا فرصة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

وقال إبراهيم تانكو عقب اللقاء: "أشكر الجمهور المصري على مساندته لنا واستمتعنا بتنظيم البطولة هنا وأبارك لجنوب إفريقيا على التأهل للأولمبياد".

وواصل "بدأنا أول 10 دقائق بشكل جيد ولا أعلم لماذا تراجع الفريق".

وعن الهزيمة بركلات الترجيح "المشكلة لدينا أن كل اللاعبين يفكرون في الانتقادات لو هُزمنا وذلك يجعلهم يلعبون متوترين".

وأتم "الخسارة مؤلمة لكن لا يمكن أن نلوم أي شخص على الهزيمة سوى أنفسنا، وعن مستقبلي لا أعرف مصيري".

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