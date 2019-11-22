مؤتمر فالفيردي – إشادة كبيرة بقدرات أجيري

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 18:53

كتب : FilGoal

مؤتمر فالفيردي قبل مواجهة ليجانيس

أشاد إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، بـ خافيير أجيري مدرب ليجانيس قبل صدامهما السبت.

برشلونة يحل ضيفا على ملعب بوتاركي لمواجهة ليجانيس في الجولة 14 للدوري الإسباني.

وصرّح فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أجيري سيحاول إحياء الفريق، إنه مدرب يعمل على تحفيز لاعبيه. ونحن مررنا بتجربة سيئة أمام ليجانيس الموسم الماضي".

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وأضاف: "إنه مُحفِز عظيم، لديه مسيرة كبيرة كمدرب. يتواصل مع اللاعبين بشكل مباشر وصريح. سيحاول إحياء ليجانيس مع احتلاله المركز الأخير".

وسبق أن تواجه المدربان 11 مرة في السابق، شهدت 3 تعادلات، فيما تفوق أجيري في 3 مناسبات، وفاز فالفيردي بـ 5 مباريات.

وحذر فالفيردي من الاستهانة بـ ليجانيس: "لا يجب أن نفكر في منافسنا أبدا بصفته ضعيفا. خسرنا العام الماضي أمام ليجانيس، خسرنا هذا الموسم أمام غرناطة، خسرنا مرتين أمام ليفانتي".

وعن تواجد بيكيه في مدريد لحضور كأس دافيز للتنس، علّق فالفيردي: "سنرى إن كنا سنضم بيكيه لقائمة المباراة أم لا، تحدثت معه في هذا الخصوص. لو تحلى بالتركيز الكافي فسيلعب المباراة، أو سأدفع بلاعب آخر".

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد. فيما يتواجد ليجانيس في المركز الأخير بـ 6 نقاط.

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