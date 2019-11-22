مدرب جنوب إفريقيا بعد التأهل للأولمبياد: أشكر جماهير مصر على دعمها "النادر"

قال ديفيد نوتواني، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، إن مباراة غانا اليوم كانت صعبة وقوية للغاية، في ظل حرب الوصول إلى الأولمبياد، متمنيا حظا أفضل للمنتخب الغاني في الفترة المقبلة، معربا عن سعادته بالفوز والتأهل.

وصعد منتخب جنوب إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام ٢٠٢٠، بعد التغلب على المنتخب الغاني، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، عقب نهاية الوقت الأصلي بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدفين، ليحتل المنتخب الجنوب إفريقي المركز الثالث ويأتي منتخب غانا رابعا.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "تلقينا هدفا في الوقت القاتل من اللقاء، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بسبب هذا الهدف، ولكن نجحنا في الفوز بركلات الترجيح، وأريد أن أشكر الجمهور المصري على هذا الدعم الكبير، من النادر أن تحصل على دعم جماهيري بهذه الطريقة القوية".

وأردف "يجب علينا الآن العودة للديار والاستعداد لمحطة اكبر وهي الأولمبياد التي تأتي بين شهري يوليو واغسطس، سيكون هناك بعض التغييرات بسبب الدوري المحلي".

وأتم "سيكون لدينا راحة واحدة فقط من الاتحاد الدولي، لذلك علينا أن تحل تلك الأزمة في بلدنا لأننا نحتاج إلى الكثير من المباريات الودية استعدادا للاولمبباد، سعيد بالتأهل وليس لدي مشكلة في الأجندة الدولية".

وكان منتخبا مصر وكوت ديفوار قد ضمنا عبورهما إلى الأولمبياد، بالوصول إلى المباراة النهائية بعد الإطاحة بـ جنوب إفريقيا وغانا في نصف النهائي على التوالي.

لتتأهل جنوب إفريقيا إلى الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخها، والثانية على التوالي.

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