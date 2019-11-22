قائمة ريال مدريد – عودة بيل أمام سوسيداد

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 18:35

كتب : FilGoal

جاريث بيل مع ويلز

بعد أن أهّل بلاده ويلز إلى يورو 2020، وفرغ من ممارسة الجولف، حان الوقت ليظهر جاريث بيل مع ناديه ريال مدريد.

48 يوما مرت منذ ظهوره الأخير بقميص ريال مدريد، وبيل عاد بالفعل لقائمة الميرنجي استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد.

مدريد يستقبل سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو مساء السبت في الجولة 14 من الدوري الإسباني، مدعوما بنجمه الويلزي.

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وكان بيل قد غاب عن صفوف ريال مدريد منذ مواجهة غرناطة يوم 5 أكتوبر الماضي، وأثار الجدل بمشاركته بشكل طبيعي مع بلاده ويلز في تصفيات يورو 2020.

وشهدت القائمة استبعاد فينيسيوس جونيور، وبراهيم دياز، وماريانو دياز، وألفارو أودريوزولا.

فيما يغيب ناتشو فيرنانديز، ولوكاس فاسكيز، وجيمس رودريجيز للإصابة.

وعاد الصربي لوكا يوفيتش عقب استبعاده من مواجهة إيبار للإصابة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.

فيما يتواجد سوسيداد في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ويسعى للفوز وتجاوز مضيفه العاصمي.

قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافا فاران – إيدير ميليتاو – داني كارباخال – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إيسكو ألاركون

الهجوم: كريم بنزيمة – إيدن هازارد – جاريث بيل – لوكا يوفيتش – رودريجو

اختر تشكيل ريال مدريد المثالي لمواجهة سوسيداد.. هل تؤيد عودة بيل؟

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