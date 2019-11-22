مؤتمر أجيري: هزمنا برشلونة الموسم الماضي.. لماذا لا نكررها؟

يأمل خافيير أجيري المدير الفني لـ ليجانيس، أن يرتكب فريقه أقل قدر من الأخطاء أمام برشلونة.

أجيري يلعب أمام جماهير فريقه الجديد لأول مرة عندما يستقبل برشلونة على ملعب بوتاركي غدا السبت، بالجولة 14 من الدوري الإسباني.

وصرّح أجيري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا يجب أن نرتكب أخطاء سهلة أمام ميسي، ولكن الوضع يكون أكثر تعقيدا عندما يهاجمك الفريق المنافس، سنحاول عدم السماح لهم بالتمرير، علينا أن نتحلى بالذكاء، لو استطعنا ذلك، فسنقلّص من إحصائيات ميسي المميزة".

وأضاف محذرا من خطورة برشلونة: "حتى مدربهم خطير".

وعندما طُلب من مدرب مصر السابق تسمية لاعب يخشاه في برشلونة غير ميسي، أجاب بوضوح: "سواريز، سواريز، إنه لاعب غير اعتيادي، لاعب لا يمكن تعويضه للعديد من السنوات. لديهم لاعبين رائعين آخرين مثل بوسكيتس، وأرتور، وجريزمان، وفاتي، وديمبيلي. لكن سواريز متفرد بذاته".

وعن قضاء فترة التوقف الدولي دون العديد من عناصره المهمة: "افتقدنا لـ 7 لاعبين دوليين، ولكن برشلونة أيضا افتقد للعديد من اللاعبين خلال التوقف الدولي، ولذا لا عذر لنا".

ليجانيس يعيش وضعا صعبا، إذ يحتل المركز الأخير، وأجيري لا يرى مباراة برشلونة كطوق نجاة: "الفوز على برشلونة لن يغيّر وضعنا بالكامل، لأننا سنظل في المركز الأخير. قلت للاعبين ألا يلتفتوا للنتيجة النهائية، دعونا نلعب كرة القدم، ونُمتع الجماهير، وأن نذهب إلى منازلنا راضين عن أنفسنا، نحن مدينون لجماهيرنا، أقل ما يمكن تقديمه لهم هو أن يرونا نضحي بأنفسنا على أرض الملعب. فزنا على برشلونة العام الماضي، لماذا لا نكرر الأمر؟".

وعن عودته لتدريب الأندية: "لقد درّبت اليابان، ومصر، والمكسيك، والعمل مختلف في كل مكان. الأسلوب مختلف لكن الأساسات متشابهة، أحاول تجهيز الفريق بأكبر قدر ممكن، لكن التواجد مع الفريق بشكل يومي ومتابعة المستجدات بشكل مباشر ليس أفضل أو أسوأ. أنا سعيد في كل الأحوال، مرتاح بالعمل اليومي، وأتمنى أن يدوم لأطول فترة".

وواصل أجيري حديثه: "لا يوجد وقت مثالي أبدا لمواجهة برشلونة، لكن قد أفضّل مواجهتهم في الجولة الأولى من الدوري، يكون حينها الفريق في مرحلة الإعداد وغير مستعد".

وتمنى أجيري أن يسجل مهاجمه المغربي يوسف النصيري في شباك برشلونة: "كنت أتحدث مع النصيري وأخبرته أنه سجل في مباراتين متتاليتين، أمام إيبار، ثم ريال سوسيداد. فقال لي: لا، لقد سجلت هدف ثالث على التوالي مع المغرب (أمام رواندا)، آمل أن يسجل الرابع على التوالي".

ويحتل ليجانيس المركز 20 في الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط من فوز وحيد.

فيما يتصدر برشلونة جدول المسابقة بـ 25 نقطة من 12 مباراة.

وكان برشلونة قد سقط 1-2 على أرض ليجانيس في مواجهة الموسم الماضي بالدوري الإسباني، مباراة سيسعى أجيري لمحاكاتها.

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