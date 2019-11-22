لوثر سينج أفضل لاعب في مباراة جنوب إفريقيا وغانا

توج لوثر سينج لاعب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غانا، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة لتحديد المركزين الثالث والرابع، في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، المقامة على الأراضي المصرية.

وصعد منتخب جنوب إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، بعد التغلب على المنتخب الغاني، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، عقب نهاية الوقت الأصلي بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدفين، ليحتل المنتخب الجنوب إفريقي المركز الثالث ويأتي منتخب غانا رابعا.

وقال سينج عقب المباراة: "الجماهير المصرية رائعة وشعرنا أننا نلعب على ملعبنا وأشكرهم على مساندتهم وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر والتتويج باللقب".

وأضاف "درسنا غانا جيدا وقدمنا مباراة كبيرة وكنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وعندما وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح كنا نعلم أننا سنفوز لأن الحارس يجيد التعامل معها وهو ما حدث بالفعل".

وتقام المباراة النهائية في الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة بين المنتخب المصري ونظيره في كوت ديفوار، وسط حضور جماهيري كثيف من الجماهير المصرية، التي زحفت مبكرا للاستاد من أجل مساندة المنتخب الأولمبي في النهائي التاريخي.

وكان منتخبا مصر وكوت ديفوار قد ضمنا عبورهما إلى الأولمبياد، بالوصول إلى المباراة النهائية بعد الإطاحة بـ جنوب إفريقيا وغانا في نصف النهائي على التوالي.

لتتأهل جنوب إفريقيا إلى الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخها، والثانية على التوالي.

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