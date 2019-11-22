كأس مصر - ركلات الترجيح تنصر الشرقية والنصر.. وبتروجت يكتسح سبورتنج

صعد نادي الشرقية إلى دور الـ 32 لكأس مصر، بفوزه على الألومنيوم بركلات الجزاء الترجيحية.

المواجهة انتهت بالتعادل دون أهداف، لتنصر ركلات الترجيح الشرقية فريق القسم الثالث، على الألومنيوم فريق القسم الثاني.

وكان بطل المواجهة محمد ميشو حارس مرمى الشرقية الاحتياطي الذي دخل بديلا في نهاية المواجهة بدلا من سيد عماد المصاب، ليساهم في تأهل فريقه في ركلات الجزاء.

كما وصل النصر إلى الدور نفسه، بفوزه 4-2 في ركلات الجزاء الترجيحية على مضيفه تليفونات بني سويف، عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

سجل أحمد رضا للتليفونات، وتعادل محمود السيد في نهاية المباراة، قبل أن يعبر فريقه إلى الدور المقبل بركلات الأعصاب.

واكتسح بتروجت نظيره سبورتنج برباعية دون رد، من توقيع ميدو، وإيزيكيال، وهدفين لـ حسين حمدي.

فيما فاز الجزيرة مطروح على السنبلاوين 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، ليصل إلى دور الـ 32 الذي أقصى فيه المصري في مفاجأة كبيرة بالموسم الماضي.

كما تأهل قنا إلى دور الـ 32 بفوزه على القوصنة بهدف دون رد.

وعبر النجوم بانتصاره 5-2 على بورفؤاد.

وأخيرا تجاوز العبور نظيره القومي بهدف دون رد.

وتُختتم غدا مباريات دور الـ 32 لكأس مصر بـ 7 مباريات.

أبو قير للأسمدة أمام المنصورة، وفاركو يواجه منتخب السويس، والإعلاميين يلعب أمام البنك الأهلي، والترسانة يتحدى الأولمبي، وبني سويف مع عرب الرمل، ودكرنس أمام الحمام، وأخيرا بيلا يصطدم بـ مركز شباب سنورس.

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