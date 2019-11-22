تقرير - ميلان ونابولي يرغبان في ضم لوكاس توريرا

ترغب أندية ميلان ونابولي في الحصول على خدمات لوكاس توريرا لاعب أرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن الفريقين يرغبان في ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا.

صاحب الـ23 عاما انضم على أرسنال قادما من سامبدوريا في صيف 2018 بمبلغ 28.65 مليون يورو.

ويمتد عقد الدولي الأوروجوياني مع أرسنال حتى صيف 2023.

توريرا لعب في 15 مباراة خلال الموسم الجاري ما بين أساسي وبديل سجل خلالها هدفين.

وفي المجمل، شارك لوكاس توريرا بقميص أرسنال في 65 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولم يبدأ توريرا خلال الموسم الجاري مع أرسنال سوى 4 مباريات في الدوري وشارك كبديل في 5 مواجهات.

اقرأ أيضا:

بودكاست في الجول - صد رد (1).. مورينيو وتوتنام: لماذا قد ينجح أو يفشل الاستثنائي

6 أشياء لاحظناها من مؤتمر مورينيو الأول في توتنام.. تواضع وخطأ تشيلسي

طه إسماعيل: كهربا صفقة مفيدة لـ الأهلي.. وهذه أهم ميزة في فايلر

الجانب الآخر من كرة القدم - معاناة لا نسمع عنها كثيرا مع المدربين

نهائي كوبا ليبرتادوريس - فلامنجو وثلاثي ليفربول لإنهاء غياب دام 38 عاما