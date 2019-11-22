مجدي عبد الغني يرشح.. صلاح والشناوي وتريزيجيه لدعم المنتخب في أولمبياد طوكيو

اختار مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق اللاعبين الثلاثة المرشحين للانضمام لقائمة منتخب مصر التي ستخوض أولمبياد طوكيو 2020.

وأشار عبد الغني عبر قناة (إم بي سي مصر) "المنتخب الأولمبي يحتاج محمد صلاح رقم واحد، ومحمد الشناوي، ومن الممكن محمود حسن (تريزيجيه)".

وأضاف "المنتخب الأولمبي يؤدي بروح قتالية وأمتع الجماهير وحقق الهدف، ولم يتم البخل عليه مثلما الحال مع المنتخب الأول، وخاض وديات ومعسكرات عديدة".

وأشار "اختيار اتحاد الكرة السابق لشوقي غريب لم يكن عشوائيا، ومن يرفعوه على الأعناق الآن هم من هاجموا قرار تعيينه في البداية بداعي أنه لم يحقق نتائج جيدة مع المنتخب الأول".

وواصل عبد الغني "المدرب يمثل 20 إلى 30% من انتصارات الفريق والباقي للاعبين والجيل الموجود، للأسف في كأس الأمم، نجحنا بشكل باهر في التنظيم والدولة لم تبخل، لكن لم يكن لدينا فريق قادر على الفوز باللقب، إنها مشكلة جيل الذي ربما أنهى مهمته بالتأهل لنهائي كأس الأمم 2017، والصعود لمونديال روسيا".

واستطرد "هذه هي القماشة المتاحة، لاعب الكرة هو من يصنع اسم المدرب، خافيير أجيري إذا كان لديه لاعبين يجيدون إحراز الأهداف لربما حقق نتائج أفضل، أما هيكتور كوبر لعب مدافعا لأنه عرف إمكانيات اللاعبين، وطالب الكثيرون برحيله".

وتابع "حسام البدري لم يفعل شيئا بعد، أطالبه بألا يركز على النواحي الفنية بل الروح ويرفع من معنويات اللاعبين ليكون لديهم روح قتالية التي لا نراها في المنتخب الأول، فإذا دخل مرمانا هدفا لا نجيد التعويض، وإذا تعادل المنافس معنا لا نقدر على التقدم مجددا".

وأتم مجدي عبد الغني "اللاعب من الممكن أن يكون مستواه 60% ومع الروح المعنوية يعوض أمورا عديدة مثلا طارق حامد لا يسدد أو يسجل أو يصنع الأهداف، لكنه يموت نفسه في الملعب، فالجماهير تشعر بذلك، اخسر بشرط أن تقاتل في الملعب".

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📽️ملخص المباراة:



الفراعنة يتأهلون للنهائي ويضمنون مقعدًا في أولمبياد طوكيو 🇯🇵 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/ID3U94GrMk — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 19, 2019









































































































































































































































































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