محمد محمود: أمامي 6 أشهر للتعافي من الصليبي.. سأعود كالوحش

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 00:00

كتب : FilGoal

محمد محمود - الأهلي

حدد محمد محمود لاعب الأهلي المدة الزمنية لتعافيه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وصرح محمد محمود عبر قناة تايم سبورتس "مر شهر على إصابتي، ويتبقى لي ستة أشهر على الأكثر".

وأشار "الإصابة بدأت بآلام بعيدة عن الركبة ثم تركت المران وتوجهت إلى المستشفى لإجراء أشعة، وعندما سلمتها إلى طبيب الفريق أكد لي إصابتي بالصليبي".

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وأضاف "لم أشعر بالضيق، مهما حصل لي بالتأكيد خير من الله، ما أبكاني نظرة أشقائي وأمي وشعورهم بالانكسار بعد تجدد إصابتي".

ولفت "الطبيب الألماني عندما رآني قال لي (أنت تاني؟)، وقلت له يبدو أنني افتقدتك وأردت مقابلتك مجددا".

وواصل اللاعب الشاب "لقد سأل وكيل أعمالي نادر شوقي عن سبب إصابتي، ولكن الطبيب الألماني أكد أنه ليس علاقة لها بأي أمور وراثية أو أرضية ملعب التتش، بدليل أن كل لاعبي الأهلي يتدربون عليه، فلماذا أنا بالتحديد؟".

وشدد لاعب المنتخب الاولمبي "سأعود كالوحش".

وتطرق لاعب الأهلي للحديث عن نجاح الفراعنة في الوصول لأولمبياد طوكيو 2020 "سعادتي بالتأهل للأولمبياد تفوق سعادة اللاعبين، سأتواجد في استاد القاهرة لحضور النهائي".

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محمد محمود

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