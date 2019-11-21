مهاجم شباب سوانزي: الصدام مع حجازي أفادني كثيرا

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 22:52

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

قال جوش توماس مهاجم رديف سوانسي سيتي إنه استفاد بشكل كبير من معركته الفردية مع أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش ألبيون في المواجهة الأخيرة بينهما.

وحاول حجازي استعادة لياقته بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب لنحو 3 أشهر بالمشاركة مع رديف وست بروميتش في أكثر من مباراة.

وأوضح توماس في تصريحات لموقع ناديه: "من المفيد للغاية بالنسبة لي أن ألعب ضد لاعبين ذوي خبرة مثل حجازي. هذا يظهر أين يجب أن تكون مستوياتك في المستقبل".

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حجازي لعب أكثر من 50 مباراة دولية ومثل بلاده في نهائيات كأس العالم 2018.

وأضاف "منذ صغري كنت دائمًا أحاول الفوز بالصراعات الهوائية مع المدافعين، لذلك أعرف أنني أستطيع أن أصارعهم لتكون لي اليد العليا".

وأتم "أحاول كذلك الفوز بالكرة بتدخل قوي يعطيني دفعة كبيرة من الثقة، عندما تفعل ذلك فإنك تخبرهم أنك ستسبب صداعا لهم طوال المباراة".

منذ عودته شارك حجازي في دقيقة واحدة فقط كبديل مع وست بروميتش.

بينما لعب بشكل أساسي مباراتي منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

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أحمد حجازي وست بروميتش ألبيون سوانزي سيتي

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