خاص خبر في الجول – اختبار طبي لـ حازم إمام لتحديد موقفه من لقاء إنبي

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 22:41

كتب : FilGoal

حازم إمام - الزمالك - نادي مصر

يخضع حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك لاختبار طبي في مران غد الجمعة لتحديد موقفه من لقاء إنبي يوم الإثنين المقبل.

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن حازم مازال يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية ويؤدي حتى الآن الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي.

لذا قرر الجهاز الطبي خضوع حازم لاختبار طبي غدا وبناء على نتيجته سيتحدد بشكل كبير موقفه من لقاء إنبي.

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وشارك حازم إمام مع الزمالك الموسم الجاري في ثلاث مباريات.

ويواجه الزمالك نظيره إنبي يوم الإثنين المقبل في الجولة السادسة من الدوري المصري عقب استئنافه بعد توقفه طوال الشهر المنصرم.

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