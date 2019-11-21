أهداف فينالدوم الغزيرة مع هولندا تكلفه تهكم زملائه في ليفربول

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 22:00

كتب : FilGoal

جورجينيو فينالدوم - ليفربول

يتألق الهولندي جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول دائما مع منتخب بلاده لكن عليه أن يتقبل مزاح زملائه عندما يعود إلى غرفة ملابس ليفربول، حسبما صرح زميله كورتيس جونز.

جورجينيو فينالدوم

النادي : ليفربول

سجل فينالدوم أول ثلاثية دولية له يوم الثلاثاء، في اليوم الأخير للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، بالفوز على استونيا في أمستردام بنتيجة 5-0.

وقال جونز مازحا عندما كان يتحدث لموقع ناديه: "في كل مرة يشارك فيها جيني مع منتخب بلاده يبدو أنه يسجل، وفي غرف تغيير الملابس يجلس بجانبي وبجانب فيرجيل فان دايك، لذلك أنا أمزح معه دائمًا وأقول له أنت لا تسجل الكثير للنادي، فلماذا تسجل دائمًا للمنتخب الهولندي؟".

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وأضاف "لكن جيني لاعب رائع وشخص أفضل، لذلك من الرائع أن نراه جيدًا. الجميع يعرف ما هو قادر عليه وهو ما أظهره".

وواصل "فينالدوم كان يرتدي شارة القيادة أيضًا، وهو أمر جيد، ولا يمكنني الانتظار لرؤيته، لأنني سأضحك قليلاً!".

ويستعد ليفربول لملاقاة كريستال بالاس ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

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